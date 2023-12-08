08 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de medya karartması var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'un açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Gazze'de adil bir barışın kaybedeni olmayacağını ifade ederken "Kan akmaması için elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan Netanyahu'nun bir gün mutlaka Lahey'de yargılanacağını belirtirken "Netanyahu'ya destek verenler de suçludur! Hepsi Lahey'de yargılanacak" ifadelerini kullandı.