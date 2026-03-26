Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Orat Doğu'daki gerilime değinen Başkan Erdoğan, "İsrail'in kışkırtmaları ile 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir günahı olmayan, hiçbir şeyde haberi olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken, füzelerin ve bombaların hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en sancılı en meşakkatli günlerini yaşıyor." dedi.