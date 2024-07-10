Başkan Erdoğan'dan NATO'da diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Erdoğan'ın programı bir hayli yoğun. Peki bugün Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Kimlerle görüşecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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