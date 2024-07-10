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Başkan Erdoğan'dan NATO'da diplomasi trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 13:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Erdoğan'ın programı bir hayli yoğun. Peki bugün Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Kimlerle görüşecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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