Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi havalimanında önemli açıklamalar

NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle Londra’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmazdır." dedi. Başkan Erdoğan buradaki açıklamasında FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkında "İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu..." dedi. Erdoğan termik santrallerle ilgili yasayı veto etmesine dair olarak da "Halkımın zehirlenmesine müsaade edemem." dedi. Başkan Erdoğan Libya konusunda ise "Libya'ya baskı açıklamaları geliyor. Atina su anda büyükelçiyle muhatap oluyorlar. Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir." ifadelerini kullandı.