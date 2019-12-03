03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.12.2019

Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi havalimanında önemli açıklamalar

NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle Londra’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmazdır." dedi. Başkan Erdoğan buradaki açıklamasında FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkında "İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu..." dedi. Erdoğan termik santrallerle ilgili yasayı veto etmesine dair olarak da "Halkımın zehirlenmesine müsaade edemem." dedi. Başkan Erdoğan Libya konusunda ise "Libya'ya baskı açıklamaları geliyor. Atina su anda büyükelçiyle muhatap oluyorlar. Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan anlamlı jest
Başkan Erdoğan'dan anlamlı jest
İngiltere'de PKK yandaşlarından Türk gence çirkin saldırı
İngiltere'de PKK yandaşlarından Türk gence çirkin saldırı
AYM'nin skandal kararına tepki yağıyor
AYM'nin skandal kararına tepki yağıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
MSB paylaştı! İşte Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
MSB paylaştı! İşte Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı
İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video
İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika NATO mesajı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika NATO mesajı
Türkiye Akdeniz oyununu böyle bozdu
Türkiye "Akdeniz oyunu"nu böyle bozdu
Bakan Gül’den 'Ayşe Tuba Arslan' açıklaması
Bakan Gül’den 'Ayşe Tuba Arslan' açıklaması
Daha Fazla Video Göster