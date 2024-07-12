Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi’nde terörle mücadelede iş birliği çağrısı: Müteffiklerimizden destek bekliyoruz

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATO'ya Gazze çağrısında bulunarak, " Kendi topraklarında acı çeken Filistin'in kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.

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