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Başkan Erdoğan'dan Nahçıvan ziyareti sonrası flaş mesajlar: Zengezur Koridoru, İsrail ile enerji ortaklığı, KKTC, enflasyonla mücadele...

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Giriş: 26.09.2023 13:49
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'a yaptığı ziyaretin ardından uçakta ziyaretiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaparken, gazetecilerin de gündeme ilişkin sorduğu sorulara yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında, Zengezur Koridoru ile bölgedeki ilişkilerin daha hızlı gelişeceğine dikkat çekti. Karabağ sorununun çözümü ile birlikte KKTC konusunda da yeni bir adım atılabileceğinin sinyalini veren Erdoğan, "Artık tüm yanlışları silecek doğru adımın vaktidir." dedi. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında..." ifadesini kullandı. İsrail ile enerji alanında yapılacak işbirliği konusunda ise "En kısa zamanda rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz." dedi.
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