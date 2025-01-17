Başkan erdoğan'dan muhalefete sert mesaj: "Titreyin ve kendinize gelin!"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, muhalefetin ciddiyetten uzak tavırlarını eleştirdi. Erdoğan, "Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrını belirlerken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin!" ifadeleriyle ana muhalefete net bir çağrıda bulundu.

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