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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı

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Giriş: 31.12.2022 21:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Çıldıroba Üs Bölgesi'ndeki askerlere telefondan seslendi. Başkan Erdoğan, "2023 ülkemizin dünyada çok farklı konuma ulaşmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.
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