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Başkan Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2021 14:46
Güncelleme:25.05.2021 14:52
1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır." dedi. Başkan Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar bu defa hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir." diyerek sert çıktı.
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