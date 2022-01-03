Başkan Erdoğan’dan KOSGEB açıklaması: 100 bin TL destek verilecek! Başvurular bugün başladı - Video

Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KOSGEB müjdesi... 100 bin TL'ye kadar destek verileceğini duyuran Başkan Erdoğan, başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası canlı yayında yaptığı açıklamalar şu ifadeleri kullandı:

"100 bin lira destek sağlayacağız"

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.





Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.