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Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir

Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 17:58
Başkan Erdoğan bugün 9 ay aranın ardından KKTC'ye geldi. Yoğun bir gündemle yapılan ziyarette Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' dedi.
Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir
Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir
Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
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