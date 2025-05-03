03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
Başkan Erdoğan bugün 9 ay aranın ardından KKTC'ye geldi. Yoğun bir gündemle yapılan ziyarette Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' dedi.