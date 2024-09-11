Başkan Erdoğan'dan Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj

Başkan Erdoğan Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Kırım Tatar Türklerinin acıları 80 yıldır dinmemiştir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

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