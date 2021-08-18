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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki: Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir

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Giriş: 18.08.2021 22:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefetin son dönemde afetler üzerinden karalama kampanyalarına, ‘’ Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. Ne yaptınız da CHP sayesinde engellediniz. Antalya, İzmir ve Muğla'da yönetim CHP'de. Buralarda sizin karadan müdahalenizde itfaiyeleriniz nerede? Biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Helikopter ve uçaklarla müdahale ettik. Bu müdahalelerde kimseyi suçlamadık. Aynı şekilde DSİ bütün imkanlarıyla seferber oldu. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, sen ne yaptın?’’ şeklinde cevap verdi.
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