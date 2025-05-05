05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Depreme karşı kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz. İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız" dedi.