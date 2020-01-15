Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. Son yerel seçimlerin üstünden daha bir sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.