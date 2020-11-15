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Başkan Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta mesaj: Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız

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Giriş: 15.11.2020 18:37
Güncelleme:15.11.2020 18:47
Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kapalı Maraş'ta bulunan taşınmazlara ilişkin, şunları kaydetti:

"TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNUN DEVREYE GİRMESİYLE GÜNEYDE KİMLER VARSA..."

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.

Kapalı Maraş'ta yeni bir sürecin başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir."

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeliden Kapalı Maraş’a kritik ziyaret! Flaş mesajlar... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ'DEN KAPALI MARAŞ'A KRİTİK ZİYARET! FLAŞ MESAJLAR...

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