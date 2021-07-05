Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Emekliye müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerin 12 ay boyunca karşılanacağını açıkladı. Terörle mücadeleye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı MİT tarafından yakalandı ve ülkemize getirildi." dedi. İşte o açıklamalar...