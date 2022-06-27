Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Memur maaşları için tarih!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunurken çok sayıda müjdeyi de vatandaşlara açıkladı. Erdoğan asgari ücret konusunda talimat verdiğini duyururken en kısa sürede alınan kararın açıklanacağını duyurdu. Memurların maaşlarının zamlı olarak yatacağı tarihi de duyuran Başkan Erdoğan, ekonomiye ilişkin vatandaşlardan biraz daha sabır talep etti. Başkan Erdoğan ayrıca enflasyonun 2023 yılının şubat ayında makul düzeylere düşeceğini de belirtti. Diğer yandan bayram tatili konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, tatilin 9 güne uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar...