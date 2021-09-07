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Başkan Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması | Kongolu mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi

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Giriş: 07.09.2021 19:54
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan ve Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Kongo ile ticaret hacminin 250 milyon dolara yükseltilmesi için karşılıklı anlaşma yapıldığını bildirdi. Başkan Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili de açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan’dan Kabil Havalimanı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması
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