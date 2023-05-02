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Başkan Erdoğan'dan Kaan paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

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Giriş: 02.05.2023 10:10
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yerli ve milli muharip uçağı 'Kaan' ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Başkan Erdoğan’dan Kaan paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Kaan paylaşımı
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