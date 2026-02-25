Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Haddini aşarak Ramazan huzurunu hedef alan 168 isme çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle." dedi. İthal metinlerle millete meydan okuyanları uyaran Erdoğan, "Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın." ifadelerini kullandı.