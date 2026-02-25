CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Erdoğan'dan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi açıklaması
Gündem Erdoğan'dan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi açıklaması
Başkan Erdoğan: Okul etkinlikleri anayasaya uygun
Gündem Başkan Erdoğan: Okul etkinlikleri anayasaya uygun
Meclis'te ilahi tartışması! Yücel Arzen'den muhalefete laiklik tepkisi
Gündem Meclis'te ilahi tartışması! Yücel Arzen'den muhalefete laiklik tepkisi
CHP’li belediyede maaş krizi: 80 milyon lira alacaklılar
Gündem CHP’li belediyede maaş krizi: 80 milyon lira alacaklılar
"Bu fotoğraf gerçek Türkiye’nin fotoğrafıdır"
Gündem "Bu fotoğraf gerçek Türkiye’nin fotoğrafıdır"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Haddini aşarak Ramazan huzurunu hedef alan 168 isme çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle." dedi. İthal metinlerle millete meydan okuyanları uyaran Erdoğan, "Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak