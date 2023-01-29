Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net NATO mesajı: "Finlandiya hakkında farklı bir mesaj verdiğimizde şok olacaklar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te gerçekleştirdiği programların ardından gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan altılı masanın yarattığı adaylık tartışmalarına yönelik net bir mesaj vererek "Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine yönelik de açıklamalarda bulunurken İsveç'in şok olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi. İşte detaylar...