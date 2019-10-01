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01.10.2019

Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması |Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclisin 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Başkan Erdoğan Meclis'te yaptığı konuşmada İstanbul yaşanan ve vatandaşlar arasında korkuya neden olan 5,8'lik depremle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğu bir gerçektir. Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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