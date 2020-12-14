Başkan Erdoğan'dan OECD'ye işbirliği çağrısı

14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan işbirliği çağrısı: OECD öncülük etmeli

Başkan Erdoğan'dan işbirliği çağrısı: OECD öncülük etmeli

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2020 14:10
Güncelleme:14.12.2020 14:28
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan OECD’nin 60. yılı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, kriz halinde hayata geçirilen işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını isteyerek, “Uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkelerle mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü programına gönderdiği video mesajda şunları kaydetti:

DAYANIŞMA SERGİLİYORUZ

"Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD'de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz.

Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır.

Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk.

OECD ÖNCÜLÜK ETMELİ
Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.

Kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi'nde de değindiğim üzere, uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum."

Başkan Erdoğan'dan OECD'ye işbirliği çağrısı
Başkan Erdoğan'dan OECD'ye işbirliği çağrısı
Aşıda alerjen uyarısı!
Aşıda alerjen uyarısı!
Yerli aşıdan güzel haber
Yerli aşıdan güzel haber
PKK'da çöküş ikna ile hızlandı
PKK'da çöküş ikna ile hızlandı
İranlı ajanlar nasıl yakalandı?
İranlı ajanlar nasıl yakalandı?
CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Flaş gelişme
CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Flaş gelişme
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
MİT'ten İranlı ajanlara dev operasyon
MİT'ten İranlı ajanlara dev operasyon
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar! Milyonlarca kez izlendi
Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar! Milyonlarca kez izlendi
Kabine'nin gündemi salgınla mücadele! Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
Kabine'nin gündemi salgınla mücadele! Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
CHP taciz olayını örtmek için protokol imzalattı!
Daha Fazla Video Göster