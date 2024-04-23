23 Nisan 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Irak dönüşü flaş mesajlar: PKK ile mücadele, Gazze'deki soykırım, Hamas, Paşinyan'ın açıklamaları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından dönüş yolunda genel bir değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, terörün müşterek gayretlerle kurutulacağını ifade etti. Gazze'de yaşanan soykırım ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Birinci gündem başlığımız bu konudur" derken, uluslararası arenada bu konuda görüşmeler yapmaya devam edileceğini açıkladı. Hamas lideri Haniye'nin sözleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Onlar bizi bilir, biz onları biliriz." dedi. Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın "soykırım" yerine "büyük felaket" ifadesini kullanmasına da değinen Erdoğan, "Artık bölgede yeni bir düzen kuruluyor." ifadelerini kullandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.