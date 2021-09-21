Başkan Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı: Doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse...

BM 76. Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan, ''iklim değişikliği'' konusuna özellikle değinerek dünyaya çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ''iklim değişikliği'' hususunda üstüne düşeni yerine getireceğini belirterek Batı ülkelerine göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, ''Yeryüzüne kim en çok zarar verdiyse, doğal kaynaklarını kim vahşice sömürdüyse en büyük katkıyı onlar yapmalıdır.'' ifadelerini kullandı.