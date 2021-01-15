Başkan Erdoğan'dan ikin S-400 alımı ve F-35 açıklaması

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya'dan ikin S-400 alımı ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili konuştu.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK ATACAĞIMIZ ADIMLARI HİÇBİR ÜLKE BELİRLEYEMEZ"

Bizim savunma sanayiine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S400'lerle birinci paketi halletmiştik. İkinci paket devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Bir çok konuyu burada görüşeceğiz.

"NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz"

Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği biz bunları bilmeyiz. Bizim diyeceğimiz bir şey var. Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı biryerlerden izin alarak yapmayız. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

"ABD'NİN MÜTTEFİK BİR ÜLKE OLARAK BİZE YAPTIĞI BÜYÜK BİR YANLIŞTIR"

F35 konusunda biz ciddi bir parayı ödediğimiz halde F35'ler hala verilmedi. ABD'nin müttefik bir ülke olarak bize yaptığı büyük bir yanlıştır. Temenni ederim ki görüşmeleri yaptıktan sonra Biden çok daha olumlu adımları atar.