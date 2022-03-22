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Başkan Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 22.03.2022 19:32
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu söylerken Rutte ise Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirtti.
Tek çıkış yolu diplomasi
"Tek çıkış yolu diplomasi"
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