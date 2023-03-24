24 Mart 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Hatay’daki iftar programında önemli açıklamalar: 6’lı koalisyon ihtiraslarının peşinde koşuyor
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki Büyükdalyan Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftar programında hitap etti. Başkan Erdoğan, "Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah’a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecektir." dedi.