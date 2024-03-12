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Başkan Erdoğan'dan Hakkari'deki üs bölgesindeki jandarmaya mesaj: Kardeşlerimize dua ve temennilerimizi iletin

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Giriş: 12.03.2024 23:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'deki Koç Tepe üs bölgesinde jandarmayla bir araya gelerek iftar yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kahraman askerlerin ramazanını tebrik ettiğini, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme niyazında bulunduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Öncelikle Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Bütün oradaki kardeşlerimize de dua ve temennilerimizi iletin. Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyoruz. Rabb'im ramazana kavuşturduğu gibi inşallah bayramına da bizleri kavuştursun." ifadelerini kullandı.
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