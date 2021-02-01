01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artış hakkında flaş açıklama

Başkan Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artış hakkında flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2021 20:22
Güncelleme:01.02.2021 20:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." dedi.

GIDA FİYATLARINA SERT TEPKİ

"Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gıda fiyatlarındaki artış hakkında flaş açıklama
Gıda fiyatlarındaki artış hakkında flaş açıklama
İnce ve istifa eden vekillere sert yanıt
İnce ve istifa eden vekillere sert yanıt
Tatbikata giden Atak selam durdu
Tatbikata giden "Atak" selam durdu
Bahçeli'den flaş Boğaziçi açıklaması
Bahçeli'den flaş Boğaziçi açıklaması
CHP'de liyakat ve kadrolaşma
CHP'de liyakat ve kadrolaşma
Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması
Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması
Kısıtlamalar esnetilecek mi?
Kısıtlamalar esnetilecek mi?
Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı
Başkan Erdoğan Barış Manço'yu andı
Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı!
Elektrikli sürücüsüz otobüs tanıtıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
350'den fazla CHP'li istifa etti
350'den fazla CHP'li istifa etti
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
Daha Fazla Video Göster