Başkan Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artış hakkında flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Gıda fiyatlarındaki artış hakkında mesaj veren Erdoğan, Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." dedi.

GIDA FİYATLARINA SERT TEPKİ

"Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız."