Başkan Erdoğan'dan 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Görev değişikliği vardır. Herkes her zaman çalışmaya devam eder. AK Parti'nin sahibi millettir" dedi. Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmasına da çok sert tepki gösterdi ve "Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz." ifadelerini kullandı.