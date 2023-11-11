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Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Önceliğimiz kalıcı ateşkes ve insani yardım

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 16:43
Güncelleme:11.11.2023 16:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara kelimeler kifayetsiz olduğunu vurguladı. "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulmalıdır. " diyen Başkan Erdoğan "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişikiler uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!

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Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Erdoğan 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’de
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