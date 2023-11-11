Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Önceliğimiz kalıcı ateşkes ve insani yardım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara kelimeler kifayetsiz olduğunu vurguladı. "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulmalıdır. " diyen Başkan Erdoğan "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişikiler uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan İsrail'in yol açtığı zarar tazmin etmek zorunda olduğunu belirtirken "Gazze'ye yardım için fon kurulmalı" ifadelerini kullandı. Filistin halkıyla dayanışmayı perçinleyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan garantörlük için Türkiye'nin hazır olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'e göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklar. Bu cinnet halinin savunulabilir veya maruz gösterilebilir hiç bir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor. Yaklaşık 20 kişinin öldüğü Charlie Hebdo olayında dünyanın devlet ve hükümet başkanları Paris'te yürüyüş yaparken , 12 bini aşkın şu anda Gazze'de insanlar ölüyor, ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor" dedi.
Başkan Erdoğan konuşmasının şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişikiler uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi. Çınar Özen, "Batı'ya yönelik eleştiriler son derece önemli çünkü İsrail bunu tek başına yapmıyor. Bugüne kadar İsrail'in bu tür insanlık dışı girişimlerini hep İsrail üzerin de okuduk ve bir sonuç alamadık. İsrail'e yüklendiğiniz zaman ne siyasileri ne de halkı bundan etkilenmiyor." dedi.
Prof. Dr. Çınar Özen'in açıklamaları: İsrail' bu katliamı yapma imkanı veren ABD başta olmak üzere tabi ki İngiltere, Almanya özetle Batı'dır. Onlar elini kolunu serbest bırakıyorlar. ABD bölgeye çok büyük bir askeri yığınak yaptı İsrail'e kimse müdahale edemesin diye. Bu diplomatik forum gerçekten çok ses getirecek. Suudi Arabistan'da İran'ın katılımıyla da yapılması çok önemlidir. Aral Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı bir araya geldi. Dolayısıyla buradaki mesajlar bütün dünya büyük bir yankı bulacak.
Zaten İsrail'e karşı yapılacak en önemli girişim diplomatik alanda biraz da basın üzerinden kamuoyu oluşturmak önemli. Charlie Hebdo örneği çok vurucu bir mesajdı. Orada Batı özelinde bütün dünyayı arkasına aldı Fransızlar ve pek çok mesaj verdiler. Orada muhatap terörist olan DEAŞ'di. Burada İsrail bir devlet olarak bunu yapıyor. Şu anda ölen insan sayısı 11 bin ama bu devam ederse on binleri bulacak. Burada çok büyük bir katliam var ve durmaya niyetleri yok. Bu karşılaştırma çok çarpıcıdır ve şamar gibi yapılmıştır. Batı'nın yüzüne vurulmuştur.
Batı'nın arkasında durduğu liberal değerlerin Batı açısında çökmekte olduğunu ifade etti. Ve Batı bu anlamda inandırıcılığını kaybetti. İnsan haklarının Batı tarafından diplomatik araç gibi kullanıldığını görüyoruz. Bunlar insan haklarına ve liberal değerlere çok büyük bir zarar verdiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir şekilde hatırlattı. İsrail çok azgın bir politika takip ediyor. Mescid-i Aksa ve Kudüs üzerinde oldu bittiler yapmaya kalkacağını vurguladı.
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