Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Önceliğimiz kalıcı ateşkes ve insani yardım

Zaten İsrail'e karşı yapılacak en önemli girişim diplomatik alanda biraz da basın üzerinden kamuoyu oluşturmak önemli. Charlie Hebdo örneği çok vurucu bir mesajdı. Orada Batı özelinde bütün dünyayı arkasına aldı Fransızlar ve pek çok mesaj verdiler. Orada muhatap terörist olan DEAŞ'di. Burada İsrail bir devlet olarak bunu yapıyor. Şu anda ölen insan sayısı 11 bin ama bu devam ederse on binleri bulacak. Burada çok büyük bir katliam var ve durmaya niyetleri yok. Bu karşılaştırma çok çarpıcıdır ve şamar gibi yapılmıştır. Batı'nın yüzüne vurulmuştur.