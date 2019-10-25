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25.10.2019

Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu |Video

Fransız dergisi Le Point'ten skandallarına bir yenisini daha eklemişti. Kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren dergi "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi." ifadeleri kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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