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Başkan Erdoğan'dan flaş Pakistan açıklaması: Özellikle savunma sanayii alanında...

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Giriş: 23.01.2021 16:31
Güncelleme:23.01.2021 16:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında çok ciddi bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Savunma konusunda güçlü olmayan ülkelerin geleceklerine olumlu bakmaları mümkün değildir. Yakın tarihimizde dışa bağımlılığımızın acısını çekmiş bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Pakistan'ın MİLGEM Korvet Projesi 3. gemisine temsili olarak kaynak attı. İşte tarihi anlar...
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