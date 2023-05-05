Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na tepki: Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil! Kıblesi Kabe olanlar sevinecek

81 ili kapı kapı dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri için düzenlenen AK Parti'nin Erzurum Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden büyük bir oy oranı ile ilerleyişini sürdüreceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. 14 Mayıs seçimleri sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. 14 Mayıs'ta Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak." mesajını verdi. HDPKK'nın da içinde yer aldığı 7'li koalisyonu topa tutan Başkan Erdoğan, "1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, aday olma baskısı yaptıkları defolu bir şahsı ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.