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Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yılbaşında somut neticeleri alacağız

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Giriş: 30.08.2022 18:16
Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 yıldır darbeciler tarafından örselenen askeri eğitim ve öğretim sisteminin artık terk edildiğini vurguladı. 2053 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en güçlü unsurunun ordusu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye tehditleri kaynağında engelleme stratejisiyle artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline gelmiştir." dedi. Şu an en büyük sıkıntının hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah yıl başından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız." diye konuştu.
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