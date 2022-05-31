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Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 31.05.2022 15:54
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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