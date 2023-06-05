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Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

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Giriş: 05.06.2023 16:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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