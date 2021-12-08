Başkan Erdoğan'dan döviz açıklaması: Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Koronavirüste yeni tedbirler alınacak mı? Fahiş fiyatlara mücadele edecek mi? İşte detaylar...