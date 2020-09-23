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Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

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Giriş: 23.09.2020 12:29
Güncelleme:23.09.2020 12:35
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
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