Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Yeni Zelanda Başbakanı Luxon’u kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u kabul etti. Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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