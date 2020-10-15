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Başkan Erdoğan'dan darbe çığırtkanlarına net mesaj: Heveslerini kursaklarında bırakacağız

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Giriş: 15.10.2020 16:00
Güncelleme:15.10.2020 16:06
Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla darbe iması yapmasına ilişkin "Türkiye'yi yeniden bataklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi rayından çıkartamamanın hırsıyla yeni arayışlar içinde olanları görüyoruz. Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Ülkemizde, milletin iradesini temsil eden Meclis'e sahibiz. Aynı şekilde milletin desteğiyle iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve hükümet ülkeyi yönetiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

İstiklal Harbi'nin ardından kurduğumuz Cumhuriyeti büyütmek için içeride ve dışarıda engellerle karşılaştık. En büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmak olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimiz, en büyük yönetim reformudur. Demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından uzun darbe ve vesayet dönemlerinden sonra böyle bir değişimi tamamlamış olmamız büyük başarıdır. Herkesin buna sahip çıkması gerekiyor.

Türkiye'yi yeniden bataklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi rayından çıkartamamanın hırsıyla yeni arayışlar içinde olanları görüyoruz. Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında burkacağız. Ülkemizde, milletin iradesini temsil eden Meclis'e sahibiz. Aynı şekilde milletin desteğiyle iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve hükümet ülkeyi yönetiyor.

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