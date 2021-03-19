Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" dedi. Erdoğan, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz." diye konuştu.