Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulu'ndan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek. Ona göre adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil." dedi Öte yandan ABD'nin S-400 açıklaması hakkında Başkan Erdoğan, "Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Burada Rusya'ya ait silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

LİBYA'DAKİ ATEŞKES KARARI

Ateşkes adımı atıldı ama güvenilirliği yok. Temenni ederim ki böyle olmaz ve ateşkes kararına uyulur.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI

İstanbul salgında en önde gelen illerden. Maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılmamız, dikkat etmemiz lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız; bunun çalışmasını yapıyoruz.

Bilim Kurulu'ndan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek. Ona göre adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR

Rusya burada çözüm için, barış için yer almayı ne kadar düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum.

ABD'NİN S400 AÇIKLAMASI

Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Burada Rusya'ya ait silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz.

AZERBAYCAN'DAKİ GELİŞMELER

Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok.