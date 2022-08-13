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Başkan Erdoğan'dan Çorum'da toplu açılış töreni! Dikkat çeken pankart: 6’lı masa menüsü

A Haber
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Giriş: 13.08.2022 13:27
Başkan Erdoğan Çorum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak. Çorumlular sabah saatlerinden itibaren miting alanını çevrelemiş durumda. Öte yandan alana asılan pankartlar oldukça dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur bölgeden aktardı.
Dikkat çeken pankart: 6’lı masa menüsü DİKKAT ÇEKEN PANKART: 6'LI MASA MENÜSÜ

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Dikkat çeken pankart: 6’lı masa menüsü
Dikkat çeken pankart: 6’lı masa menüsü
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