22 Nisan 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan çiftçilere 10 yeni müjde
Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını açıklayarak çiftçilere yönelik faizsiz kredi dahil 10 yeni müjdeyi duyurdu.