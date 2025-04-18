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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Sanatçıları sporcuları fişlediler

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sanatçıları sporcuları fişlediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 17:49
Başkan Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak.' dedi. Erdoğan, CHP'ye de tepki göstererek, 'CHP'nin kışkırtmasıyla bir faşist dalgaya şahit olduk. Kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı linç ettiler, fişledir. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisiyle zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Kimse bu ülkenin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz. Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.
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