30 Nisan 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye İBB tepkisi: Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu üzerinden CHP'ye yüklendi. “Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular.” diyen Başkan Erdoğan, “Hırsızlığın partisi olmaz.” ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP'nin vizyonsuz bir siyaset anlayışı sergilediğini belirten Erdoğan, “Dedikoduyla siyaset yaptıklarını sanıyorlar.” diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de sert sözlerle eleştirdi. İşte grup toplantısında öne çıkan başlıklar